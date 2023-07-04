Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg

Кожен член індексу мільярдерів Bloomberg заробляв у середньому 14 млн доларів на день за останні шість місяців. Це було найкраще півріччя для мільярдерів із другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого COVID.

Зростання збіглося з широким ралі фондового ринку, оскільки інвестори відмахнулися від наслідків підвищення відсоткових ставок центральним банком, війни Росії проти України та кризи в регіональних банках, що триває. S&P 500 виріс на 16%, а Nasdaq 100 виріс на 39% у своєму найкращому першому півріччі, оскільки манія інвесторів з приводу штучного інтелекту спонукала акції технологічних компаній.

У той час як Ілон Маск та Марк Цукерберг планують матч у клітці, головний виконавчий директор Tesla вийшов на перше місце у доларовому виразі. Маск, найбагатша людина у світі, збільшив свій власний капітал на 96,6 млрд доларів цього року до 30 червня, а генеральний директор Meta Цукерберг отримав 58,9 млрд доларів.

Втрати мільярдерів

Власний капітал Гаутама Адані впав найбільше за шість місяців, втративши 60,2 мільярда доларів. Адані, голова Adani Group, також повідомив про найбільші одноденні збитки, втративши близько 20,8 млрд доларів 27 січня після того, як Hindenburg Research звинуватив його конгломерат у шахрайстві з бухгалтерським обліком та маніпуляціях з акціями.

Компанія Hindenburg, заснована Нейтом Андерсоном, також знищила статки іншого мільярдера: Карла Айкана. Його Icahn Enterprises LP пережила різке одноденне падіння після того, як Hindenburg повідомив, що продає акції, заявивши, що акції були значно переоцінені в порівнянні з його активами. Чистий капітал Айкана впав на 13,4 млрд доларів, або на 57% - найбільше відсоткове падіння серед усіх членів індексу мільярдерів Bloomberg за цей період.

Для Маска зростання добробуту продовжилося у липні, коли акції Tesla зросли на 6,9% у понеділок у Нью-Йорку, додавши до його стану додаткові 13 млрд доларів.

Нагадаємо, у травні Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі. Гендиректор директор Tesla знову обійшов у рейтингу магната предметів розкоші Бернара Арно, після того як акції LVMH різко знизилися.