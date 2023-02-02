Втрати індійської групи компаній Адані сягнули 100 млрд доларів на тлі скандалу
Акції індійської групи Adani впали після того, як конгломерат, який очолює Гаутам Адані, відклав продаж акцій на 2,5 млрд доларів на тлі нестабільності на ринку. У результаті сукупні втрати ринкової капіталізації компанії становили 100 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адані 1 лютого скасував продаж акцій, оскільки обвал акцій, викликаний критикою американською компанією Hindenburg Research, посилився, незважаючи на те, що пропозиція була повністю підписана у вівторок. В результаті Адані також втратив титул найбагатшої людини Азії.
Падіння акцій та відкладення продажу акцій знаменують неприємний поворот подій для мільярдера Адані, який налагодив партнерські відносини з іноземними гравцями у своєму глобальному розширенні бізнесу, що тягнеться від портів до видобутку корисних копалин та виробництва цементу.
Наразі Адані посідає 16-те місце у списку найбагатших людей світу, опустившись із третього місця минулого тижня.
У звіті Hindenburg Research минулого тижня йшлося про неправомірне використання офшорних податкових притулків та маніпуляції з акціями групою Adani. Це також викликало занепокоєння щодо високого боргу та оцінки семи компаній Adani, зареєстрованих на біржі.
Група Adani відкинула звинувачення, заявивши, що звинувачення в маніпуляціях з акціями "не мають під собою жодних підстав" і походять від незнання індійського законодавства.
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