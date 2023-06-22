ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маск vs Цукерберг. Власники Twitter та Facebook хочуть битися в клітці

Новость на русском →
США, Четвер 22 червня 2023 21:01
Маск vs Цукерберг. Власники Twitter та Facebook хочуть битися в клітці Фото: засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські техно мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг у соцмережах оголосили про готовність битися один з одним в клітці під час турніру UFC у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Історія почалася з того, що 51-річний власник технологічних компаній Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск висміяв у стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурентів.

Коментатор Маска у Twitter зауважив, що бізнесмену "варто бути обережнішим", адже Марк молодший (39 років) займається джіу-джитсу та навіть бере участь у турнірах. На що глава Tesla та SpaceX написав, що він "готовий до поєдинку в клітці".

Генеральний директор Meta відповів на це, опублікувавши скріншот твіту Маска з підписом "надішліть мені місцезнаходження".

Скріншот історії Марка Цукерберга в Instagram.

Після публікації цієї історії Маск відповів двома словами:"Вегаський октагон". Потім він написав у Twitter: "У мене є чудовий хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".

Зауважимо, що Маск вищий і важчий за Цукерберга, але засновник Meta займається джіу-джитсу й у травні навіть виграв золото і срібло на турнірі з цього виду бойового мистецтва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Цукерберг Илон Маск
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку