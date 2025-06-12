Маск і Трамп пом’якшили конфлікт: що сталося за лаштунками переговорів

Ілон Маск зробив крок назад у конфлікті з президентом США Дональдом Трампом після кількох дзвінків на високому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, Ілон Маск публічно відступив від деяких своїх нападок на президента Трампа після двох телефонних розмов між їхніми командами, включно з однією безпосередньо з главою держави.
Спочатку віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлс закликали Маска налагодити відносини з Трампом. За словами джерел, під час телефонної розмови минулої п’ятниці Венс і Вайлс закликали Маска припинити публічний конфлікт.
У понеділок, за словами знайомих із розмовою осіб, Трамп і Маск уперше з моменту скандалу поспілкувалися телефоном.
У WSJ зазначили, що Венс залишався у конфлікті в тіні, підтримуючи Трампа, але утримувався від критики Маска, що дозволило йому грати роль "миротворця". На своїй посаді віце-президента, Венс поєднує ролі гравця, що атакує та вирішує проблеми.
Видання також повідомило, що Білий дім і Маск не надали негайного коментаря на запити журналістів. Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт під час брифінгу в середу заявила, що президент "звернув увагу" на допис Маска і висловив подяку.
Напруження між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом перейшло у відкриту фазу 5 червня.
Конфлікт виник через кілька днів після того, як бізнесмен перестав бути близьким радником Трампа, що стало сигналом про розрив одного з найвпливовіших політичних альянсів сучасної Америки.
Власник SpaceX і Tesla Inc. назвав "мерзотним" проект закону президента про податки і витрати.
Трамп висловив розчарування своїм екс-радником і припустив, що Маск страждає на "синдром Трампа", а також назвав його божевільним.
Маск, який витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа, негайно відповів у соцмережі, заявивши, що президент невдячний і що без його підтримки не опинився б у Білому домі.
Під час конфлікту Трамп заявив, що "найпростіший спосіб заощадити кошти" в федеральному бюджеті – це "припинити" урядові контракти з компаніями, що належать Маску.
У той день акції Tesla впали на 14%, а ринкова вартість компанії знизилася на понад 150 млрд доларів - найбільше падіння за день в історії компанії.
Вранці у середу, 11 червня, Маск публічно пішов на поступки у конфлікті та заявив, що "перегнув палицю" своїми жорсткими постами щодо Трампа.
Детальніше про причини і наслідки конфлікту, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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