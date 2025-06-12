Маск и Трамп смягчили конфликт: что произошло за кулисами переговоров

По данным источников издания, Илон Маск публично отступил от некоторых своих нападок на президента Трампа после двух телефонных разговоров между их командами, включая один непосредственно с главой государства.

Сначала вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сюзи Уайлс призвали Маска наладить отношения с Трампом. По словам источников, во время телефонного разговора в прошлую пятницу Вэнс и Уайлс призвали Маска прекратить публичный конфликт.

В понедельник, по словам знакомых с разговором лиц, Трамп и Маск впервые с момента скандала пообщались по телефону.

В WSJ отметили, что Вэнс оставался в конфликте в тени, поддерживая Трампа, но воздерживался от критики Маска, что позволило ему играть роль "миротворца". На своей должности вице-президента, Вэнс сочетает роли игрока, атакующего и решающего проблемы.

Издание также сообщило, что Белый дом и Маск не предоставили немедленного комментария на запросы журналистов. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт во время брифинга в среду заявила, что президент "обратил внимание" на сообщение Маска и выразил благодарность.