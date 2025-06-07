Маск готовий зруйнувати політичні плани Трампа і республіканців, - NBC News

Республіканці побоюються, що конфлікт через законопроект про податки і витрати, може призвести до серйозних політичних наслідків, які триватимуть тижні, місяці, а можливо, й роки.

Загроза в Конгресі

Радник Маска на умовах анонімності зазначив виданню, що бізнесмену байдуже до Республіканської партії чи місця у Конгресі та додав, що "він готовий знищити їх".

"Ми вже знаємо, що республіканці втратять Палату представників. Сенат, ймовірно, залишиться за ними, але Ілону байдуже до всієї цієї партійної історії", - розповів радник.

На тлі цього республіканці дедалі більше стурбовані ризиком втратити свої посади, зокрема в контексті проміжних виборів до Конгресу в 2026 році. У розмовах із конгресменами та їхніми радниками стало очевидно: ставати на бік або Трампа, або Маска - надзвичайно ризиковано.

"Я тримаюсь осторонь. У Приповістях є гарний вірш: "Не втручайся в чужі сварки". Я цього разу залишаюсь осторонь", - заявив конгресмен Дон Бейкон, який представляє конкурентний округ в Небрасці.

Водночас, союзники Трампа уже закликають президента до жорстких дій проти Маска. Зокрема, колишній радник Білого дому Стів Беннон запропонував анулювати всі контракти з компаніями, пов’язаними з бізнесменом, та ініціювати масштабні розслідування. На його думку, перевірці мають підлягати міграційний статус бізнесмена, допуски до секретної інформації, підозри у вживанні наркотиків, зв’язки з Китаєм та його нібито спроби залучити голову КНР Сі Цзіньпіна до інавгурації Трампа.

У Білому домі припустили, що Маск виступає проти законопроекту через можливе скасування податкових пільг для електромобілів, що вплинуло б на компанію Tesla, але мільярдер заперечує цей фактор.

Крайні заходи

Декілька місяців тому Маск заявляв про намір передати 100 млн доларів на пов’язані з Трампом політичні комітети. Однак, за словами його радника, ці кошти вже не надійдуть, а сам бізнесмен може навіть підтримати демократів.

"Грошей більше немає. Це закінчено. Він піде на повне знищення. Підтримає демократів, якщо доведеться. Без сумнівів", - наголосив радник.

У Демократичній партії конфлікт між Трампом і Маском зустріли з відкритим задоволенням.

"Це як Різдво", - прокоментував один із політтехнологів політсили.

Досвідчений демократ Саймон Розенберг зазначив, що найважливіше, що "Маск вбиває цей жахливий законопроект і якщо він готовий це зробити - то ласкаво просимо".

"Це завдає Трампу колосальної шкоди. Він виглядає слабким і безпорадним, не здатним контролювати навіть своїх союзників", - сказав Розенберг.

Оптимізм республіканців

Водночас, у Республіканській партії переконані, що конфлікт демонструє незалежність Трампа від Маска.

Один з республіканських стратегів заявив, що «президент Трамп - головний, і може бути тільки один головний" і "це руйнує наратив демократів про те, що президент - маріонетка найбагатшої людини в світі".

"Я легко уявляю, як через місяць вони знову братимуть участь у спільному брифінгу в Овальному кабінеті. Можливо, це просто чергова глава "мистецтва угоди"", - заявив республіканець.

У партії сподіваються, що криза буде подолана. "Все залежить від того, наскільки довго це триватиме і наскільки загостриться", - сказав колишній радник виборчого штабу Трампа.

Голова виборчого комітету республіканців у Палаті представників Річард Гадсон вважає, що розкол "минеться". Однак на запитання, чи зможуть Трамп і Маск помиритися, він лише знизав плечима.