Маск готовий зруйнувати політичні плани Трампа і республіканців, - NBC News

Протистояння між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском може призвести до втрати республіканцями більшості у Палаті представників Конгресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Республіканці побоюються, що конфлікт через законопроект про податки і витрати, може призвести до серйозних політичних наслідків, які триватимуть тижні, місяці, а можливо, й роки.
Радник Маска на умовах анонімності зазначив виданню, що бізнесмену байдуже до Республіканської партії чи місця у Конгресі та додав, що "він готовий знищити їх".
"Ми вже знаємо, що республіканці втратять Палату представників. Сенат, ймовірно, залишиться за ними, але Ілону байдуже до всієї цієї партійної історії", - розповів радник.
На тлі цього республіканці дедалі більше стурбовані ризиком втратити свої посади, зокрема в контексті проміжних виборів до Конгресу в 2026 році. У розмовах із конгресменами та їхніми радниками стало очевидно: ставати на бік або Трампа, або Маска - надзвичайно ризиковано.
"Я тримаюсь осторонь. У Приповістях є гарний вірш: "Не втручайся в чужі сварки". Я цього разу залишаюсь осторонь", - заявив конгресмен Дон Бейкон, який представляє конкурентний округ в Небрасці.
Водночас, союзники Трампа уже закликають президента до жорстких дій проти Маска. Зокрема, колишній радник Білого дому Стів Беннон запропонував анулювати всі контракти з компаніями, пов’язаними з бізнесменом, та ініціювати масштабні розслідування. На його думку, перевірці мають підлягати міграційний статус бізнесмена, допуски до секретної інформації, підозри у вживанні наркотиків, зв’язки з Китаєм та його нібито спроби залучити голову КНР Сі Цзіньпіна до інавгурації Трампа.
У Білому домі припустили, що Маск виступає проти законопроекту через можливе скасування податкових пільг для електромобілів, що вплинуло б на компанію Tesla, але мільярдер заперечує цей фактор.
Декілька місяців тому Маск заявляв про намір передати 100 млн доларів на пов’язані з Трампом політичні комітети. Однак, за словами його радника, ці кошти вже не надійдуть, а сам бізнесмен може навіть підтримати демократів.
"Грошей більше немає. Це закінчено. Він піде на повне знищення. Підтримає демократів, якщо доведеться. Без сумнівів", - наголосив радник.
У Демократичній партії конфлікт між Трампом і Маском зустріли з відкритим задоволенням.
"Це як Різдво", - прокоментував один із політтехнологів політсили.
Досвідчений демократ Саймон Розенберг зазначив, що найважливіше, що "Маск вбиває цей жахливий законопроект і якщо він готовий це зробити - то ласкаво просимо".
"Це завдає Трампу колосальної шкоди. Він виглядає слабким і безпорадним, не здатним контролювати навіть своїх союзників", - сказав Розенберг.
Водночас, у Республіканській партії переконані, що конфлікт демонструє незалежність Трампа від Маска.
Один з республіканських стратегів заявив, що «президент Трамп - головний, і може бути тільки один головний" і "це руйнує наратив демократів про те, що президент - маріонетка найбагатшої людини в світі".
"Я легко уявляю, як через місяць вони знову братимуть участь у спільному брифінгу в Овальному кабінеті. Можливо, це просто чергова глава "мистецтва угоди"", - заявив республіканець.
У партії сподіваються, що криза буде подолана. "Все залежить від того, наскільки довго це триватиме і наскільки загостриться", - сказав колишній радник виборчого штабу Трампа.
Голова виборчого комітету республіканців у Палаті представників Річард Гадсон вважає, що розкол "минеться". Однак на запитання, чи зможуть Трамп і Маск помиритися, він лише знизав плечима.
Протистояння між Дональдом Трампом й Ілоном Маском загострилося після того, як мільярдер різко висловився проти президентського законопроекту про податки і витрати, назвавши його "мерзотним" і підкресливши, що більше не має наміру мовчати.
У відповідь президент США відкрито розкритикував Маска, нагадавши про колишню підтримку, але зазначив, що нині почувається глибоко розчарованим.
Маск не залишив це без реакції, заявивши, що без його публічного впливу Трамп навряд чи здобув би перемогу на виборах президента.
Суперечка перейшла у публічний формат: Трамп і Маск почали активно обмінюватися звинуваченнями у соцмережах.
Один із дописів Маска навіть вміщував натяк на ймовірну причетність Трампа до скандальної справи мільярдера Джеффрі Епштейна.
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