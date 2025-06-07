Маск готов разрушить политические планы Трампа и республиканцев, - NBC News

Республиканцы опасаются, что конфликт из-за законопроекта о налогах и расходах, может привести к серьезным политическим последствиям, которые продлятся недели, месяцы, а возможно, и годы.

Угроза в Конгрессе

Советник Маска на условиях анонимности отметил изданию, что бизнесмен безразлично относится к Республиканской партии либо месту в Конгрессе, но добавил, что "он готов уничтожить их".

"Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлична вся эта партийная история", - рассказал советник.

На фоне этого республиканцы все больше обеспокоены риском потерять свои должности, в частности в контексте промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. В разговорах с конгрессменами, а также их советниками, стало очевидно: становиться на сторону или Трампа, или Маска - чрезвычайно рискованно.

"Я держусь в стороне. В Притчах есть хороший стих: "Не вмешивайся в чужие ссоры". Я на этот раз остаюсь в стороне", - заявил конгрессмен Дон Бейкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.

В то же время, союзники Трампа уже призывают президента к жестким действиям против Маска. В частности, бывший советник Белого дома Стив Бэннон предложил аннулировать все контракты с компаниями, связанными с бизнесменом, и инициировать масштабные расследования. По его мнению, проверке должны подлежать миграционный статус бизнесмена, допуски к секретной информации, подозрения в употреблении наркотиков, связи с Китаем и его якобы попытки привлечь председателя КНР Си Цзиньпина к инаугурации Трампа.

В Белом доме предположили, что Маск выступает против законопроекта из-за возможной отмены налоговых льгот для электромобилей, что повлияло бы на компанию Tesla, но миллиардер отрицает этот фактор.

Крайние меры

Несколько месяцев назад Маск заявлял о намерении передать 100 млн долларов на связанные с Трампом политические комитеты. Однако, по словам его советника, эти средства уже не поступят, а сам бизнесмен может даже поддержать демократов.

"Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется. Без сомнений", - подчеркнул советник.

В Демократической партии конфликт между Трампом и Маском встретили с открытым удовольствием.

"Это как Рождество", - прокомментировал один из политтехнологов политсилы.

Опытный демократ Саймон Розенберг отметил, что самое важное, что "Маск убивает этот ужасный законопроект и если он готов это сделать - то добро пожаловать".

"Это наносит Трампу колоссальный ущерб. Он выглядит слабым и беспомощным, не способным контролировать даже своих союзников", - сказал Розенберг.

Оптимизм республиканцев

Впрочем, в Республиканской партии убеждены, что конфликт демонстрирует независимость Трампа от Маска.

Один из республиканских стратегов заявил, что "президент Трамп - главный, и может быть только один главный" и "это разрушает нарратив демократов о том, что президент - марионетка самого богатого человека в мире".

"Я легко представляю, как через месяц они снова будут участвовать в совместном брифинге в Овальном кабинете. Возможно, это просто очередная глава "искусства сделки"", - заявил республиканец.

В партии надеются, что кризис будет преодолен. "Все зависит от того, насколько долго это продлится и насколько обострится", - сказал бывший советник избирательного штаба Трампа.

Председатель избирательного комитета республиканцев в Палате представителей Ричард Гадсон считает, что раскол "пройдет". Однако на вопрос, смогут ли Трамп и Маск помириться, он лишь пожал плечами.