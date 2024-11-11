Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа, - CNN

Як зазначає видання, резиденція Трампа "Мар-а-Лаго" за останні 48 годин була переповнена двома типами людей: тими, хто шукає роботу у майбутній адміністрації обраного президента, та тими, хто намагається вплинути на нього, щоб він найняв своїх кандидатів на головні. посади.

Але, згідно з численними джерелами, єдина людина, яка височіла над усім цим і дуже вплинула, - це Маск. Мільярдер був помічений на курорті в Палм-Біч, Флорида, майже щодня з того часу, як Трамп переміг на виборах минулого тижня, обідав з ним на терасі вечорами і спілкувався з його родиною на полі для гольфу.

Маск був присутній при дзвінках Трампу кількох світових лідерів та брав участь у прийнятті кадрових рішень. Генеральний директор SpaceX і Tesla навіть ясно дав зрозуміти, які призначення він віддає перевагу.

Маск був із Трампом у "Мар-а-Лаго", коли президент України Володимир Зеленський зателефонував, щоб привітати обраного президента наступного дня після виборів. Трамп увімкнув гучний зв'язок, і Зеленський подякував Маску за його допомогу у забезпеченні зв'язку з Україною через інтернет-сервіс мільярдера Starlink.

У неділю Маск вступив у боротьбу Республіканської партії за лідерство в Сенаті, підтримавши сенатора Ріка Скотта після того, як цей республіканець із Флориди швидко підтримав вимогу Трампа про те, щоб будь-який претендент на посаду лідера підтримував призначення його кандидатів на канікули - спосіб для президентів спробувати обійти Конгрес, який демократи в Сенаті можуть заблокувати.

Маск близький не лише з Трампом, а й із його співголовою з перехідного процесу Говардом Лютником - мільярдером, генеральним директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald, який керує кадровою стороною переходу.

Джерела повідомляють, що Трамп зачарований Маском. "Ми повинні захищати наших геніїв, у нас їх не так вже й багато", - заявив обраний президент у своїй переможній промові після виборів.

Хоча формально не очікується, що сам Маск обійме якусь посаду в адміністрації Трампа, йому це й не потрібно, повідомило одне джерело, зазначивши, що власник X має не менший вплив ззовні.

Хоча Трамп і Маск публічно пропонували останньому очолити комісію з ефективності для скорочення витрат усередині федерального уряду, CNN повідомляв, що Маск навряд чи захоче займати постійну державну посаду, враховуючи, що це означатиме для його ролі в компаніях, якими він керує.

Вигідна інвестиція

Станом на середину жовтня Маск пожертвував майже 119 млн. доларів політичному комітету дій, який він створив для підтримки Трампа, згідно з документами Федеральної виборчої комісії. Він також з'являвся з Трампом на мітингах та провів із ним дружнє інтерв'ю на своїй платформі X.

Велика ставка Маска на Трамп принесла майже негайні дивіденди. Наступного дня після виборів інвестори підняли акції Tesla майже на 15%. Це підняло вартість 411 мільйонів акцій, якими безпосередньо володіє Маск більш ніж на 15 млрд доларів.