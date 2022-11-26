Маск анонсував три різні галочки верифікації в Twitter

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що наприкінці наступного тижня у соцмережі з'явиться нова система верифікації облікових записів з трьома різнокольоровими галочками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
За його словами, профілі компаній отримають золоту галочку, політики та офіційні представництва - сіру, а блогери, зірки та просто платні передплатники - синю. Перед верифікацією акаунти перевірятимуть, щоб серед них не було фейкових.
"Вибачте за затримку, ми попередньо запустимо Verified у п’ятницю наступного тижня. Золота галочка для компаній, сіра галочка для уряду, синя для окремих осіб (знаменитостей чи ні), і всі підтверджені облікові записи будуть автентифіковані вручну перед активацією перевірки. Боляче, але необхідно", - написав Маск у своєму твіті.
Раніше галочкою верифікації у Twitter позначали лише політиків чи впливових осіб, а також організації, яких бажали підтвердити свою ідентичність. Це допомагало боротися з дезінформацією.
Вчора, 25 листопада, стало відомо, що Ілон Маск оголосив "амністію" в Twitter. Він має намір відновити заблоковані облікові записи, але йдеться не про всіх користувачів.
Нагадаємо, нещодавно Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.
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