Ілон Маск оголосив "амністію" в Twitter: що відомо

Власник Twitter Ілон Маск має намір відновити заблоковані облікові записи. Однак мовиться не про всіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт мільярдера у соцмережі.

Відповідне рішення він ухвалив, опираючись на результати опитування, участь в якому взяли понад 3 мільйони людей.

До слова, 72,4% з них підтримали відновлення призупиненних акаунтів, якщо ті не порушували закон і не займалися спамом.

"Люди сказали своє слово. "Амністія" почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - вказав Маск.

Варто зазначити, що такі онлайн-голосування можуть легко піддаватися впливу ботів.