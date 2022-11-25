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Ілон Маск оголосив "амністію" в Twitter: що відомо

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П'ятниця 25 листопада 2022 04:46
Ілон Маск оголосив "амністію" в Twitter: що відомо Фото: Власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Власник Twitter Ілон Маск має намір відновити заблоковані облікові записи. Однак мовиться не про всіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт мільярдера у соцмережі.

Відповідне рішення він ухвалив, опираючись на результати опитування, участь в якому взяли понад 3 мільйони людей.

До слова, 72,4% з них підтримали відновлення призупиненних акаунтів, якщо ті не порушували закон і не займалися спамом.

"Люди сказали своє слово. "Амністія" почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - вказав Маск.

Варто зазначити, що такі онлайн-голосування можуть легко піддаватися впливу ботів.

Нагадаємо, нещодавно Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.

Перед цим мільярдер також провів опитування.

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Twitter Илон Маск
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