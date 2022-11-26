Маск анонсировал три разные галочки верификации в Twitter

По его словам, профили компаний получат золотую галочку, политики и официальные представительства - серую, а блогеры, звезды и просто платные подписчики - синюю. Перед верификацией аккаунты будут проверять, чтобы среди них не было фейковых.

"Извините за задержку, мы предварительно запустим Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая галочка для правительства, синяя для отдельных лиц (знаменитостей или нет), и все подтвержденные аккаунты будут аутентифицированы вручную перед активацией проверки. Больно, но необходимо", - написал Маск в своем твите.

Ранее галочкой верификации в Twitter обозначали только политиков или влиятельных лиц, а также организации, желавшие подтвердить свою идентичность. Это помогало бороться с дезинформацией.