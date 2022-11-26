RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск анонсировал три разные галочки верификации в Twitter

Фото: Илон Маск продолжает модерацию Twitter (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в конце следующей недели в соцсети появится новая система верификации аккаунтов с тремя разноцветными галочками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, профили компаний получат золотую галочку, политики и официальные представительства - серую, а блогеры, звезды и просто платные подписчики - синюю. Перед верификацией аккаунты будут проверять, чтобы среди них не было фейковых.

"Извините за задержку, мы предварительно запустим Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая галочка для правительства, синяя для отдельных лиц (знаменитостей или нет), и все подтвержденные аккаунты будут аутентифицированы вручную перед активацией проверки. Больно, но необходимо", - написал Маск в своем твите.

Ранее галочкой верификации в Twitter обозначали только политиков или влиятельных лиц, а также организации, желавшие подтвердить свою идентичность. Это помогало бороться с дезинформацией.

Вчера, 25 ноября, стало известно, что Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter. Он намерен восстановить заблокированные аккаунты, но речь идет не обо всех пользователях.

Напомним, недавно Маск восстановил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск