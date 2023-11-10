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Маск анонсував оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter: що зміниться

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Підприємець Ілон Маск анонсував велике оновлення алгоритму рекомендацій постів у соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"У найближчі кілька днів буде випущено велике оновлення алгоритму рекомендацій", - повідомив Маск. 

Він зазначив, що оновлення алгоритму Twitter допоможе привертати увагу до невеликих акаунтів і повідомлень, які не входять до мережі друзів і фоловерів.

"Як завжди, алгоритм буде відкритий і буде постійно вдосконалюватися", - додав він.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Крім цього, в соцмережі з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Але поки що послуга доступна лише для деяких користувачів.

Слід додати, що нещодавно Ілон Маск назвав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу.

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