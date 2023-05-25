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Машини "пливуть": Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (відео)

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Дніпро, Четвер 25 травня 2023 15:34
Машини "пливуть": Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (відео) Фото: Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода у Дніпрі значно погіршилася 25 травня. Місто накрила потужна злива у поєднання з громом та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Дороги у місті вкрило глибокими калюжами, по яких "пливуть" автомобілі.

До того ж вулиці Дніпра усипані градом.

Місцеві також опублікували відео, де чутно гуркіт грому.

Зазначимо, що згідно з прогнозом синоптиків, дощі з грозою очікуються у Дніпрі щонайменше до 28 травня.

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що сьогодні по всій території України очікуються дощі, подекуди - з грозами.

Машини &quot;пливуть&quot;: Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (відео)

На п'ятницю, 26 травня, синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура сягне +26 градусів.

Окрім того, синоптики дали прогноз погоди на червень.

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