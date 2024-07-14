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В машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку, - CNN

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку підозрюваного у сьогоднішньому замаху на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Замах на Трампа

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час мітингу на екс-президента Дональда Трампа було скоєно замах.

Самого Трампа було поранено. Служба охорони відразу евакуювала колишнього президента зі сцени на якій він виступав під час вистрілу. Після евакуації Секретна служба повідомила, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. А його передвиборчий штаб поінформував, що його оглянули у місцевій лікарні.

Детальніше про замах, підозрюваного та реакцію нинішнього президента та основного опонента Трампа на цьогорічних виборах Джо Байдена, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський також відреагував на даний акт насильства в бік Трампа.

РБК-Україна також писало про те, що Росія цього разу також не пройшла повз і вкотре спробувала звинуватити Україну в причетності. Пропагандисти Кремля вигадали фейк із замахом на Трампа та нібито навіть найшли "український слід".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп