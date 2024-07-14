Насильству немає виправдань. Зеленський відреагував на замах на Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - написав він.

Зеленський висловив радість через те, що Дональд Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.

"Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив він.