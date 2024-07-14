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В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывчатку, - CNN

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители нашли взрывчатку в машине и доме подозреваемого в покушении на бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

 

Покушение на Трампа

Напомним, что сегодня, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга на экс-президента Дональда Трампа было совершено покушение.

Сам Трамп был ранен. Служба охраны сразу эвакуировала бывшего президента со сцены, на которой он выступал во время выстрела. После эвакуации Секретная служба сообщила, что Дональд Трамп находится в безопасности. А его предвыборный штаб сообщил, что его осмотрели в местной больнице.

Подробнее о покушении, подозреваемом и реакции нынешнего президента и основного оппонента Трампа на выборах Джо Байдена, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на данный акт насилия в сторону Трампа.

РБК-Украина также писала о том, что Россия в этот раз также не прошла мимо и еще раз попыталась обвинить Украину в причастности. Пропагандисты Кремля придумали фейк с покушением на Трампа и якобы даже нашли "украинский след".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп