Машини майбутнього: як штучний інтелект змінює легкові авто

Було б як мінімум дивним, якби "зірка" наших днів і предмет загального обговорення – штучний інтелект, не був використаний в такому продукті як автомобіль. Що він може зробити для автомобіліста?

Не всі здогадуються, що насправді штучний інтелект не чекав, поки про нього заговорять всі без винятку громадяни – є автомобілі, де він трудиться на благо водіїв і пасажирів вже не перший рік.

Що таке штучний інтелект

Якщо говорити простою мовою, штучний інтелект – це комп’ютер, який може обробляти великий масив інформації і видавати опрацьований результат замовнику, спираючись на власне усвідомлення реальності, урахування нових ситуацій і власну здатність до навчання. Більше того, ШІ не просто видає замовлений результат людині, а за потреби й сам приймає рішення.

Цікаво, що в плані "заліза" ШІ має обробляти величезні об’єми інформації – і при тому з великою швидкістю. І довго ця обставина була гальмом, яке уповільнювало розвиток розумних систем в автомобілі.

Що ШІ робить в автомобілі

Автопілот. Перше, що спадає на думку – так звані автономні автомобілі, які стають все більш самостійними. Саме ШІ швидко опрацьовує інформацію від камер, радарів, лідарів, теплових датчиків і датчиків машини. І потім так само швидко приймає єдине правильне рішення, наприклад, про проїзд перехрестя, обгін чи екстрене гальмування. Відтак авто-безпілотники можуть впевнено рухатись навіть в умовах щільного трафіку таких міст як Сан-Франциско чи Токіо;

Системи допомоги водієві. Навіть на моделях, де автопиілот як такий присутній у зародковому вигляді (системи 1 – 3 рівнів), вже сьогодні використовуються можливості ШІ. На його базі працює автоматичне гальмування, адаптивний круїз-контроль, виявлення сонливості водія та попередження його про вихід машини зі смуги руху;

Голосовий помічник. Керувати автомобілем голосом не тільки зручно, а й цікаво, до того ж це підвищує рівень безпеки для користувачів. Щоб підтримувати розмову з людиною на рівних, машину навчили розпізнавати чужу мову, у тому числі й вирази-ідіоми. У відповідь ШІ синтезує свої мовні конструкції, генерує емоції – і все це з урахуванням уподобань водія, які голосовий помічник сам і відслідковує. Подібні алгоритми готують до використання і шведська Volvo, і японська Mitsubishi, і китайська Nio;

Маршрут до розетки. Щоби водій електромобіля менше нервувався щодо запасу енергії в батареї і не думав весь час, де йому підзарядитись, General Motors теж використовує підтримку ШІ. Його алгоритми забезпечують інтелектуальне планування маршруту для зниження "турботи про запас ходу" (навіть термін спеціальний придумали!);

Виробництво автомобілів. Певно, більшість автовиробників сьогодні використовують штучний інтелект для управління виробництвом автомобілів. Електронний мозок може "розрулити" найскладніші виробничі ситуації, прагнучи безперебійності технології і збереження якості. Наприклад, BMW Group інтегрувала ШІ у свою виробничу лінію, так що автомобілі ще під час складання на конвеєрі обмінюються даними та оновленнями в режимі реального часу із співробітниками заводу. В такий спосіб робітники відстежують стан машин та виявляють помилки складальників ще на етапі збирання;

Контроль за водієм. Компанія Nauto, яка працює в галузі безпеки для автотранспорту, нещодавно завершила розробку системи на базі ШІ. Вона знижує відволікання водія від дороги і ймовірність ДТП через це, оцінюючи поведінку водія під час керування. Система слідкує за людиною за кермом, щоб підтримувати її увагу і не допускати порушень Правил дорожнього руху. Більше того, згадується, що завдяки відеофіксації та розпізнаванню особи система допомагає компаніям–власникам авто (певно, йдеться про корпоративний транспорт) ефективніше взаємодіяти з страховими компаніями.

Коротко

Немає сумнівів – не за горами той час, коли штучний інтелект стане новим пасажиром в салоні наших авто. Дещо несподівано те, що він може стати не тільки помічником водія, а й спостерігачем за ним. Сподіваємось, що це швидше добре, ніж погано, але зрозуміло, що нам певною мірою доведеться звикати до таких новацій.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Builtin та Nauto.