Машина з автоматом: чого не можна з ним робити

Ми віримо, що коли-небудь всі машини в Україні матимуть зручну автоматичну трансмісію. А також в те, що всі водії вмітимуть експлуатувати її правильно і без знущань.

Базовий для складних технічних виробів принцип foolproof – захист від помилкових дій користувача – задіяний конструкторами і при проектуванні автоматичних коробок передач. Проте суто технічно можливість зламати щось у коробці, як то кажуть, "переплутавши педалі", часто все одно залишається. Поговоримо про дії водія, якими він може скоротити життя своїй автоматичній трансмісії. В першу чергу будемо мати на увазі класичну АКП – гідромеханічну коробку передач, але і роботів та варіаторів більшість з цих застережень теж стосується.

Що не можна робити на машині з автоматом

Великою мірою, у помилкових діях водія часто "винен" сам автомат. Його слухняність і зручність настільки розслаблює користувача, що він і думати забуває, що на кожну його дію десь у глибині машини відгукується ціла когорта вимикачів, клапанів, важелів, фрикціонів, шестерень та інших деталей. Але певна комбінація цих команд може мати погані наслідки.

Отже, на машині з гідромеханічною АКП не можна:

Одночасно натискувати акселератор і гальмівну педаль. Відразу може ніщо і не зруйнується, але коробка перегріється і рано чи пізно кілька систем в ній вийдуть з ладу;

Заводити двигун, розганяючи машину буксиром або штовхаючи її руками. Ви завжди знайдете умільців, які навчать вас цьому, проте шансів, що двигун запуститься, не більше ніж те, що ви зламаєте коробку;

Наполегливо буксувати в піску, в снігу чи в багнюці. Машина буде намагатись виконати ваше бажання, колеса будуть крутитись, але коробка швидко перегріється. Зазвичай при цьому підгорають фрикціони і псується робоча рідина (олива) коробки. На щастя, у сучасних машин на такий випадок є система захисту, яка має обмежити функціонал коробки і перевести її в аварійний режим. Але у наполегливого водія іноді виходить зламати або підпалити трансмісію раніше, ніж спрацює захист;

Брати на буксир важкий причеп чи важкий автомобіль і тягнути його протягом десятків і сотень кілометрів. При перемиканнях під великим навантаженням згадані фрикціони (пакети дисків) гріються і підгорають. В принципі, для кожної моделі конкретні вказівки щодо буксирування можна знайти в заводському мануалі;

Ставити селектор в режим P (паркінг), коли машина ще рухається, навіть дуже повільно. Це надійний спосіб пошкодити механізм паркування, а якщо дуже не пощастить, уламки цього пристрою впадуть у глибину коробки і пошкодять там інші деталі. Так само не можна вмикати режим R (задній хід), коли машина ще котиться вперед, і навпаки;

Буксирувати вашу машину на велику відстань. Знов таки, конкретні вказівки щодо відстані і швидкості буксирування шукайте у заводській інструкції. Іноді виробники дозволяють проїхати на буксирі 30 – 50 км на швидкості 30 – 50 км/год, а іноді дають добро тільки на затягування машини на евакуатор. Небезпека буксирування машини з автоматом у тому, що при непрацюючому двигуні в багатьох АКП не працює оливний насос, а довго працювати без замащення агрегату шкідливо;

В мороз розпочинати рух, особливо в активному режимі, при холодній коробці передач. Холодне мастило має високу в’язкість і робота гідравліки АКП за таких умов буде нештатною.

Якщо коротко

На жаль, сучасні автоматичні трансмісії будь-якого типу не мають великого запас ресурсу. Який у свою чергу дуже залежить від того, наскільки ощадливо водій ставиться до коробки передач. Особливо це важливо для власників вживаних машин, в яких велика частина ресурсу коробки вже витрачена. Та і власникам нових машин варто не зловживати бездумно можливостями свого автомату, особливо якщо мається на увазі, що автомобіль куплявся в родину не на рік-два, а на більший термін.