Машины будущего: как искусственный интеллект меняет легковые авто

Было бы как минимум странным, если бы "звезда" наших дней и предмет всеобщего обсуждения - искусственный интеллект, не был использован в таком продукте как автомобиль. Что он может сделать для автомобилиста?

Не все догадываются, что на самом деле искусственный интеллект не ждал, пока о нем заговорят все без исключения граждане - есть автомобили, где он трудится на благо водителей и пассажиров уже не первый год.

Что такое искусственный интеллект

Если говорить простым языком, искусственный интеллект - это компьютер, который может обрабатывать большой массив информации и выдавать проработанный результат заказчику, опираясь на собственное осознание реальности, учет новых ситуаций и собственную способность к обучению. Более того, ИИ не просто выдает заказанный результат человеку, а при необходимости и сам принимает решения.

Интересно, что в плане "железа" ИИ должен обрабатывать огромные объемы информации - и при том с большой скоростью. И долго это обстоятельство было тормозом, который замедлял развитие умных систем в автомобиле.

Что ИИ делает в автомобиле

Автопилот. Первое, что приходит на ум - так называемые автономные автомобили, которые становятся все более самостоятельными. Именно ИИ быстро обрабатывает информацию от камер, радаров, лидаров, тепловых датчиков и датчиков машины. И затем так же быстро принимает единственно правильное решение, например, о проезде перекрестка, обгоне или экстренном торможении. Поэтому авто-беспилотники могут уверенно двигаться даже в условиях плотного трафика таких городов как Сан-Франциско или Токио;

Системы помощи водителю. Даже на моделях, где автопилот как таковой присутствует в зачаточном виде (системы 1 - 3 уровней), уже сегодня используются возможности ИИ. На его базе работает автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, выявление сонливости водителя и предупреждение его о выходе машины из полосы движения;

Голосовой помощник. Управлять автомобилем голосом не только удобно, но и интересно, к тому же это повышает уровень безопасности для пользователей. Чтобы поддерживать разговор с человеком на равных, машину научили распознавать чужую речь, в том числе и выражения-идиомы. В ответ ИИ синтезирует свои речевые конструкции, генерирует эмоции - и все это с учетом предпочтений водителя, которые голосовой помощник сам и отслеживает. Подобные алгоритмы готовят к использованию и шведская Volvo, и японская Mitsubishi, и китайская Nio;

Маршрут к розетке. Чтобы водитель электромобиля меньше нервничал по поводу запаса энергии в батарее и не думал все время, где ему подзарядиться, General Motors тоже использует поддержку ИИ. Его алгоритмы обеспечивают интеллектуальное планирование маршрута для снижения "заботы о запасе хода" (даже термин специальный придумали!);

Производство автомобилей. Пожалуй, большинство автопроизводителей сегодня используют искусственный интеллект для управления производством автомобилей. Электронный мозг может "разрулить" самые сложные производственные ситуации, стремясь к бесперебойности технологии и сохранению качества. Например, BMW Group интегрировала ИИ в свою производственную линию, так что автомобили еще во время сборки на конвейере обмениваются данными и обновлениями в режиме реального времени с сотрудниками завода. Таким образом рабочие отслеживают состояние машин и выявляют ошибки сборщиков еще на этапе сборки;

Контроль за водителем. Компания Nauto, которая работает в области безопасности для автотранспорта, недавно завершила разработку системы на базе ИИ. Она снижает отвлечение водителя от дороги и вероятность ДТП из-за этого, оценивая поведение водителя во время управления. Система следит за человеком за рулем, чтобы поддерживать его внимание и не допускать нарушений Правил дорожного движения. Более того, упоминается, что благодаря видеофиксации и распознаванию лица система помогает компаниям-владельцам авто (вероятно, речь идет о корпоративном транспорте) эффективнее взаимодействовать со страховыми компаниями.

Вкратце

Нет сомнений - не за горами то время, когда искусственный интеллект станет новым пассажиром в салоне наших авто. Несколько неожиданно то, что он может стать не только помощником водителя, но и наблюдателем за ним. Надеемся, что это скорее хорошо, чем плохо, но понятно, что нам в определенной степени придется привыкать к таким новациям.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, Builtin и Nauto.