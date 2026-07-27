Машини Дерипаски й антикваріат росіян: ФДМУ розповів про долю 1500 санкційних активів

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У реєстрі ФДМУ нараховувалося 1537 підсанкційних активів станом на лютий, і за останні два місяці їхня кількість зросла приблизно на десяток.

41% реєстру – це індивідуально визначене майно (машини, квартири), ще близько 500 позицій – раритетна зброя, картини, ікони та ювелірні вироби.

Дохід бюджету забезпечують бізнес-активи, яких загалом 123 одиниці . З них лише близько 35% є ліквідними.

ФДМУ вже продав квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва та чотири автомобілі Олега Дерипаски.

У 2026 році на продаж виставлять 23 санкційні об'єкти, серед яких Демурінський ГЗК, Ocean Plaza, "Мотордеталь", Глухівський кар'єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод.

Дмитро Наталуха розвінчав уявлення, ніби всі 1537 конфіскованих об'єктів – це великі прибуткові підприємства.

За його словами, якщо подивитися на структуру цих активів, стане зрозуміло, що переважає в ній так зване індивідуально визначене майно: 41% від загального обсягу – це машини, квартири тощо. Далі йде раритетна зброя, картини, ікони й подібне – це приблизно 500 позицій з 1537.

За словами голови фонду, антикварного ринку такого масштабу в Україні зараз просто немає, а закордонний майданчик для фонду недоступний. Наразі єдине, що ФДМУ може робити з такими об'єктами, – проводити їх аудіювання, вести облік і передавати картини та ікони до музеїв.

Кейси Лебедєва і Дерипаски

Попри складність специфічного ринку антикваріату, у фонду вже є успішні кейси реалізації рухомого й нерухомого майна.

Дмитро Наталуха навів приклад: разом із квартирою пропагандиста Артемія Лебедєва, яку реалізували кілька тижнів тому, ФДМУ виставив на продаж чотири автомобілі підсанкційного олігарха Олега Дерипаски. І всі чотири вдалося успішно продати.

Ліквідні корпоративні права та плани торгів

Принести до бюджету великі кошти, за словами Наталухи, здатні саме корпоративні права. А це лише 123 активи із загального реєстру. З них ліквідними є приблизно 35%. Близько 20% активів перебуває на тимчасово окупованій території, а ще 17% узагалі не зареєстровано і проходить етап ідентифікації.

Лише близько чверті з ліквідних активів заплановано виставити на продаж уже у 2026 році.

За словами голови ФДМУ, графік продажів виглядає таким чином:

жовтень – Демурінський ГЗК та "Мотордеталь-Конотоп";

листопад – Глухівський кар'єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод (пул із семи підприємств);

грудень – ТРЦ Ocean Plaza;

перший квартал 2027 року – група підприємств навколо СМНПО ім. Фрунзе в Сумах разом із сумським "Енергомашем".

Усі кошти, виручені від продажу конфіскованих російських активів та майна колаборантів, спрямовуються безпосередньо до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.