Машины Дерипаски и антиквариат россиян: ФГИУ рассказал о судьбе 1500 санкционных активов

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В реестре ФГИУ насчитывалось 1537 подсанкционных активов по состоянию на февраль, и за последние два месяца их количество возросло примерно на десяток.

41% реестра – это индивидуально определенное имущество (машины, квартиры), еще около 500 позиций – раритетное оружие, картины, иконы и ювелирные изделия.

Доход бюджета обеспечивают бизнес-активы, которых в общей сложности 123 единицы . Из них только около 35% ликвидны.

ФГИУ уже продал квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева и четыре автомобиля Олега Дерипаски.

В 2026 году на продажу выставят 23 санкционных объекта , среди которых Демуринский ГОК, Ocean Plaza, "Мотордеталь", Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод.

Дмитрий Наталуха развенчал представление, будто все 1537 конфискованных объектов – это крупные прибыльные предприятия.

По его словам, если посмотреть на структуру этих активов, станет ясно, что преобладает в ней так называемое индивидуально определенное имущество: 41% общего объема – это машины, квартиры и т.д. Далее следует раритетное оружие, картины, иконы и подобное – это примерно 500 позиций с 1537 года.

По словам главы фонда, антикварного рынка такого масштаба в Украине сейчас просто нет, а зарубежная площадка для фонда недоступна. Единственное, что ФГИУ может делать с такими объектами, – проводить их аудирование, вести учет и передавать картины и иконы в музеи.

Кейсы Лебедева и Дерипаски

Несмотря на сложность специфического рынка антиквариата, у фонда уже есть успешные кейсы для реализации движимого и недвижимого имущества.

Дмитрий Наталуха привел пример: вместе с квартирой пропагандиста Артемия Лебедева , которую реализовали несколько недель назад, ФГИУ выставил на продажу четыре автомобиля подсанкционного олигарха Олега Дерипаски. И все четыре удалось успешно продать.

Ликвидные корпоративные права и планы торгов

Принести в бюджет большие средства, по словам Наталухи, способны именно корпоративные права. А это всего 123 актива из общего реестра. Из них ликвидны примерно 35%. Около 20% активов находятся на временно оккупированной территории, а еще 17% вообще не зарегистрированы и проходят этап идентификации.

Только около четверти ликвидных активов запланировано выставить на продажу уже в 2026 году.

По словам главы ФГИУ, график продаж выглядит следующим образом:

октябрь – Демуринский ГОК и "Мотордеталь-Конотоп";

ноябрь – Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод (пул из семи предприятий);

декабрь – ТРЦ Ocean Plaza;

первый квартал 2027 года – группа предприятий вокруг СМНПО им. Фрунзе в Сумах вместе с сумским "Энергомашем".

Все средства, вырученные от продажи конфискованных российских активов и имущества коллаборантов, направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.