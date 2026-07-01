Квартиру пропагандиста РФ Лебедєва в Києві продали: хто новий власник
У вівторок, 30 червня, Фонд держмайна України успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву. Тепер у неї новий власник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фонду державного майна України (ФДМУ).
"Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів", - йдеться у повідомленні.
За цей актив змагалися два учасники, а фінальна ціна склала 13 500 001 гривень, що майже на 3 млн гривень більше початкової вартості. У результаті переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем.
Також у ФДМУ поінформували, що кошти від продажу санкційного майна будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто, ці гроші будуть працювати на відновлення держави.
"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави. Санкції мають не лише політичні, а й цілком реальні економічні наслідки", йдеться у дописі.
Також у ФДМУ додали, що активи тих, хто працював проти України, більше не служать своїм колишнім власникам і тепер працюють на Україну.
Що відомо про Артемія Лебедєва
Артемій Лебедєв - це російський дизайнер, підприємець та блогер. Він заснував компанію WebDesign, яка згодом отримала назву Студія Артемія Лебедєва, де він обіймає посаду генерального директора та є співвласником.
У своїх соціальних мережах, де за ним стежать понад пів мільйона користувачів, Лебедєв регулярно поширює антиукраїнські наративи та пропаганду.
Заборону на в'їзд до України він отримав ще у 2017 році після того, як публічно назвав російську окупацію Криму "ідеальною". Із 2022 року Лебедєв також перебуває під українськими санкціями.
До найбільш резонансних антиукраїнських дій Лебедєва належать:
- зйомки на території зруйнованого російськими військами заводу "Азовсталь";
- селфі на даху захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції;
- створення пропагандистського репортажу про окупацію ЗАЕС для кремлівських медіа.
У червні 2022 року Лебедєв незаконно відвідав територію Запорізької АЕС, де підготував замовний сюжет для російських інформаційних ресурсів. вже в березні 2023 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ — виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.
Як було вилучено майно
У липні 2023 року ВАКС повністю задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення про стягнення активів Лебедєва на користь держави.
До переліку конфіскованого майна увійшли дві квартири у Києві площею 138,5 та 193,2 метрів квадратних. Одне помешкання перебувало у безпосередній власності Лебедєва, інше - у його опосередкованому володінні через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.
Пізніше, у вересні 2023 року, уряд передав конфісковані активи Лебедєва ФДМУ для подальшої приватизації або ж передачі в оренду. Було відомо, що отримані від реалізації санкційного майна кошти спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.