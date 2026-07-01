ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Квартиру пропагандиста РФ Лебедєва в Києві продали: хто новий власник

01:07 01.07.2026 Ср
3 хв
Скільки коштувала квартира і куди підуть кошти?
aimg Едуард Ткач
Квартиру пропагандиста РФ Лебедєва в Києві продали: хто новий власник Фото: Артемій Лебедєв (скриншот з відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У вівторок, 30 червня, Фонд держмайна України успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву. Тепер у неї новий власник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фонду державного майна України (ФДМУ).

"Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів", - йдеться у повідомленні.

За цей актив змагалися два учасники, а фінальна ціна склала 13 500 001 гривень, що майже на 3 млн гривень більше початкової вартості. У результаті переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем.

Також у ФДМУ поінформували, що кошти від продажу санкційного майна будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто, ці гроші будуть працювати на відновлення держави.

Фото: квартира Лебедєва (facebook.com/natalukha)

"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави. Санкції мають не лише політичні, а й цілком реальні економічні наслідки", йдеться у дописі.

Також у ФДМУ додали, що активи тих, хто працював проти України, більше не служать своїм колишнім власникам і тепер працюють на Україну.

Що відомо про Артемія Лебедєва

Артемій Лебедєв - це російський дизайнер, підприємець та блогер. Він заснував компанію WebDesign, яка згодом отримала назву Студія Артемія Лебедєва, де він обіймає посаду генерального директора та є співвласником.

У своїх соціальних мережах, де за ним стежать понад пів мільйона користувачів, Лебедєв регулярно поширює антиукраїнські наративи та пропаганду.

Заборону на в'їзд до України він отримав ще у 2017 році після того, як публічно назвав російську окупацію Криму "ідеальною". Із 2022 року Лебедєв також перебуває під українськими санкціями.

До найбільш резонансних антиукраїнських дій Лебедєва належать:

  • зйомки на території зруйнованого російськими військами заводу "Азовсталь";
  • селфі на даху захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції;
  • створення пропагандистського репортажу про окупацію ЗАЕС для кремлівських медіа.

У червні 2022 року Лебедєв незаконно відвідав територію Запорізької АЕС, де підготував замовний сюжет для російських інформаційних ресурсів. вже в березні 2023 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ — виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Як було вилучено майно

У липні 2023 року ВАКС повністю задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення про стягнення активів Лебедєва на користь держави.

До переліку конфіскованого майна увійшли дві квартири у Києві площею 138,5 та 193,2 метрів квадратних. Одне помешкання перебувало у безпосередній власності Лебедєва, інше - у його опосередкованому володінні через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.

Пізніше, у вересні 2023 року, уряд передав конфісковані активи Лебедєва ФДМУ для подальшої приватизації або ж передачі в оренду. Було відомо, що отримані від реалізації санкційного майна кошти спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Артемий Лебедев
Новини
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
Аналітика
"Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим