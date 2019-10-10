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В машине стрелка в немецкой синагоге нашли 4 кг взрывчатки

Новости » В мире    10.10.2019 - 18:30
В машине стрелка в немецкой синагоге нашли 4 кг взрывчатки
Фото: стрельба в Германии (twitter/spiegel.de)

Генпрокурор Германии Петер Франк назвал нападение терактом

В автомобиле 27-летнего Стефана Баллиета, который совершил нападение на людей в синагоге в немецком городе Галле, обнаружили четыре кг взрывчатки. Об этом сообщает Bild.

По словам Генерального прокурора Германии Петера Франка, взрывчатка была расположена в нескольких взрывных устройствах. Также он отметил, что нападение в Галле является терактом.

Напомним, нападение произошло в среду, 9 октября в немецком городе Галле. Двое неизвестных открыли огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище. Отметим, что инцидент произошел в Йом Кипур, самый святой день в еврейском календаре. Весь процесс стрелок снимал на видео и выложил это на Twitch, онлайн-платформе потокового видео, которая чаще всего используется для потоковой передачи видеоигр в реальном времени.

Также РБК-Украина сообщало, что в американском городе Питтсбург в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" погибли десять человек. На момент нападения здание синагоги было полностью заполнено.

Появилось видео стрельбы возле синагоги в немецком городе Галле В Германии произошла вторая стрельба за день
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