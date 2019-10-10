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У машині стрілка в німецькій синагозі знайшли 4 кг вибухівки

Новини » В світі    10.10.2019 - 18:30
У машині стрілка в німецькій синагозі знайшли 4 кг вибухівки
Фото: стрілянина в Німеччині (twitter/spiegel.de)

Генпрокурор Німеччини Петер Франк назвав напад терактом

В автомобілі 27-річного Стефана Баллієта, який скоїв напад на людей в синагозі в німецькому місті Галле, виявили чотири кг вибухівки. Про це повідомляє Bild.

За словами Генерального прокурора Німеччини Петера Франка, вибухівка була розташована в кількох вибухових пристроях. Також він зазначив, що напад в Галле є терактом.

Нагадаємо, напад стався в середу, 9 жовтня в німецькому місті Галле. Двоє невідомих відкрили вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище. Зазначимо, що інцидент стався в Йом Кіпур, найсвятіший день в єврейському календарі. Весь процес стрілок знімав на відео і виклав це на Twitch, онлайн-платформі потокового відео, яка найчастіше використовується для потокової передачі відеоігор в реальному часі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в американському місті Піттсбург в результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" загинули десять людей. На момент нападу будівля синагоги було повністю заповнене.

З'явилося відео стрілянини біля синагоги в німецькому місті Галле У Німеччині відбулася друга стрілянина за день
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