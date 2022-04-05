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В марте ДТЭК Ахметова бесплатно поставил военным и медикам электроэнергию на 32 млн гривен

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Вторник 05 апреля 2022 11:13
В марте ДТЭК Ахметова бесплатно поставил военным и медикам электроэнергию на 32 млн гривен Фото: в марте ДТЭК бесплатно поставил военным и медикам электроэнергию на 32 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В марте компания ДТЭК Рината Ахметова бесплатно поставила военным и медицинским учреждениям, а также производителям хлеба электроэнергию на 32 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"С начала войны ДТЭК делает свой вклад в общую победу и предоставляет бесплатно электроэнергию объектам критической инфраструктуры. Электричеством были обеспечены больницы, военные учреждения и производители социального хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

Бесплатное электричество в марте получили почти 150 учреждений и предприятий.

Из них 100 - это госпитали, больницы и прочие медицинские учреждения. В частности, это Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №5 и другие.

"ДТЭК продолжит бесплатно предоставлять электричество военным и медицинским учреждениям в этих регионах до полной победы Украины", - заявили в компании Ахметова.

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ДТЭК Электроэнергия
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