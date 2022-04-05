У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно поставив військовим і медикам електроенергію на 32 млн гривень

У березні компанія ДТЕК Ріната Ахметова безкоштовно поставила військовим і медичним закладам, а також виробникам хліба електроенергію на 32 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"З початку війни ДТЕК робить свій внесок у загальну перемогу і надає безкоштовно електроенергію об'єктам критичної інфраструктури. Електрикою були забезпечені лікарні, військові установи та виробники соціального хліба в Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Безкоштовну електрику в березні отримали майже 150 установ і підприємств.

З них 100-це госпіталі, лікарні та інші медичні установи. Зокрема, це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5 та інші.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим і медичним установам в цих регіонах до повної перемоги України", - заявили в компанії Ахметова.