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Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своей первой научной миссии

Новина українською →
США , Четверг 10 июня 2021 20:42
Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своей первой научной миссии Фото: Марсоход Perseverance отправился к первой научной миссии (NASA)
Автор: РБК-Украина

В течение нескольких месяцев, после приземления на Красную планету марсоход NASA Perseverance поддерживал вертолет Ingenuity во время его тестовых полетов. Впрочем, уже с июня 2021 года, космический аппарат начал свое первое научное задание.

Об этом рассказывает пресс-служба космического агентства NASA.

Стоит заметить, что до начала важного задания, марсоход также участвовал в выработке 5,4 грамма искусственного кислорода, которого хватило бы для обеспечения человека жизнью в течение 10 минут. В частности, на протяжении всего своего пребывания на Красной планете, Perseverance успел сделать около 75 тысяч фотографий и записать звук.


В этот же раз, космический аппарат должен отправиться в направлении юга, чтобы исследовать древнее озеро, которое было расположено в кратере Езеро. В частности, во время задания, Perseverance не только будет искать признаки жизни, но и собирать информацию для дальнейшего определения потенциала пригодности к жизни на территории Марса.

В течение следующих нескольких месяцев марсоход будет собирать горные породы и отложения, которые будут отправлены на Землю во время следующей миссии на Красную планету.

Ученые убеждены, что путь аппарата будет пролегать по местам, которые, возможно, ранее находилась под водой. В случае чего-то "интересного", Perseverance имеет возможность отклониться от маршрута, чтобы исследовать находку.

Напомним, что 9 июня марсианский вертолет NASA совершил свой первый полет на Красной планете на дистанцию 106 метров.

Кроме того, недавно РБК-Украина рассказывало об успешной состыковке грузового корабля SpaceX с МКС.

Также, 6 мая SpaceX сообщила об успешном приземлении прототипа космического корабля Starship.

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