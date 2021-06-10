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Марсохід Perseverance вирушив до місця проведення своєї першої наукової місії

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США , Четвер 10 червня 2021 20:42
Марсохід Perseverance вирушив до місця проведення своєї першої наукової місії Фото: Марсохід Perseverance вирушив до першої наукової місії (NASA)
Автор: РБК-Україна

Протягом декількох місяців, після приземлення на Червону планету, марсохід NASA Perseverance підтримував гвинтокрил Ingenuity під час його тестових польотів. Втім, вже з червня 2021 року, космічний апарат розпочав своє перше наукове завдання.

Про це розповідає пресслужба космічного агентства NASA.

Варто зауважити, що до початку важливого завдання, марсохід також брав участь у виробці 5,4 грама штучного кисню, якого вистачило б для забезпечення людини життям протягом 10 хвилин. Зокрема, протягом усього свого перебування на Червоній планеті, Perseverance встиг зробити близько 75 тисяч фотографій та записати звук.


Цього ж разу, космічний апарат повинен вирушити у напрямку півдня, аби дослідити прадавнє озеро, яке було розташоване в кратері Єзеро. Зокрема, під час завдання, Perseverance не лише шукатиме признаки життя, але й збиратиме інформацію для подальшого визначення потенціалу придатності до життя на території Марсу.

Протягом наступних декількох місяців марсохід збиратиме гірські породи та відкладення, які будуть надіслані на Землю під час наступної місії до Червоної планети.

Вчені переконані, що шлях апарату пролягатиме місцями, які, можливо, раніше знаходилася під водою. У разі чогось "цікавого", Perseverance має можливість відхилитися від маршруту, аби дослідити знахідку.

Нагадаємо, що 9 червня марсіанський вертоліт NASA здійснив свій перший політ на Червоній планеті на дистанцію 106 метрів.

Крім того, нещодавно РБК-Україна розповідало про успішну зістиковку вантажного корабля SpaceX з МКС.

Також, 6 травня SpaceX повідомила про успішне приземлення прототипу космічного корабля Starship.

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