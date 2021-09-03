UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта

Автор: Наталья Скороход

Американский марсоход NASA Perseverance добыл первый образец грунта планеты Марс. Это удалось сделать со второй попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Адама Стелтцнера в Twitter.

Главный инженер проекта Адам Стелтцнер сообщил о прорыве в области исследования планеты Марс. По его словам, американскому марсоходу Perseverance, наконец удалось добыть первый образец марсианского грунта.

"У нас есть образец! Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале", - сообщил Стелтцнер.

На фото видно, что марсоходу удалось высверлить отверстие в одном из камней на Марсе.

Отметим, что этот образец станет первым в истории фрагментом горной породы, извлеченным из камня на другой планете и приготовленным для отправки на Землю. В течение следующего года марсоход должен собрать более двух десятков образцов породы на планете Марс. После этого образцы доставят на Землю совместными усилиями США и Европы.

Добавим, что первая попытка марсохода NASA добыть грунт была неудачной. Образец рассыпался в пыль.

Напомним, что в первый раз марсоход преодолел 455 метров, чтоб собрать образец породы на Марсе. Однако этого не удалось сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарсКосмическая разведка