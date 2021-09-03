Марсохід perseverance добув перший зразок планетарного грунту

Головний інженер проекту Адам Стелтцнер повідомив про прорив в області дослідження планети Марс. За його словами, американському марсоходу Perseverance, нарешті вдалося добути перший зразок марсіанського грунту.

"У нас є зразок! Я ніколи не був такий щасливий бачити дірку в скелі", - повідомив Стелтцнер.

На фото видно, що марсоходу вдалося висвердлити отвір в одному з каменів на Марсі.

Зазначимо, що цей зразок стане першим в історії фрагментом гірської породи, витягнутим з каменю на іншій планеті й приготованим для відправки на Землю. Протягом наступного року марсохід повинен зібрати понад два десятки зразків породи на планеті Марс. Після цього зразки доставлять на Землю спільними зусиллями США і Європи.

Додамо, що перша спроба марсохода NASA добути грунт була невдалою. Зразок розсипався в пил.