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Марсоход NASA готовится ко второй попытке добыть образец почвы Красной планеты

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США , Пятница 27 августа 2021 21:25
Марсоход NASA готовится ко второй попытке добыть образец почвы Красной планеты Фото: Марсоход NASA готовится ко второй попытке добыть образец почвы Красной планеты (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход NASA Perseverance готовится ко второй попытке добыть образец марсианского почвы. Аппарат преодолел расстояние более 455 метров, чтобы добраться до "Цитадели".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба NASA.

Напомним, что во время первой неудачной попытки, пробозаборник оказался пустым. Как отмечают ученые, возможно, это произошло из-за того, что почва была слишком сыпучей. После этого марсоход отправился к местности, которая получила название "Цитадель", чтобы попробовать еще раз.

Отметим, что "Цитадель" - локация, которая расположена на дне кратера Езеро. Ученые убеждены в том, что эти горные породы не будут столь сыпучими, как те, что использовались во время первой попытки.

Ближайшие несколько дней Perseverance будет пробовать отшлифовать выбранный учеными камень, чтобы понять, стоит ли продолжать операцию с этой горной породой.

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NASA Соединенные Штаты Америки
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