Марсоход NASA готовится ко второй попытке добыть образец почвы Красной планеты

Марсоход NASA Perseverance готовится ко второй попытке добыть образец марсианского почвы. Аппарат преодолел расстояние более 455 метров, чтобы добраться до "Цитадели".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба NASA .

Напомним, что во время первой неудачной попытки, пробозаборник оказался пустым. Как отмечают ученые, возможно, это произошло из-за того, что почва была слишком сыпучей. После этого марсоход отправился к местности, которая получила название "Цитадель", чтобы попробовать еще раз.

After finding my way through a narrow gap, I’ve made it up on top of this ridge. We call this spot “Citadelle.” Nearby are lots of good rocks to choose from for my next attempt at #SamplingMars.



Interactive map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/QGPwIUtap1 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 23, 2021

Отметим, что "Цитадель" - локация, которая расположена на дне кратера Езеро. Ученые убеждены в том, что эти горные породы не будут столь сыпучими, как те, что использовались во время первой попытки.

Ближайшие несколько дней Perseverance будет пробовать отшлифовать выбранный учеными камень, чтобы понять, стоит ли продолжать операцию с этой горной породой.