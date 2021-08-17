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Вертолет NASA разведал местность Красной планеты для марсохода Perseverance

Новина українською →
США , Вторник 17 августа 2021 21:32
Вертолет NASA разведал местность Красной планеты для марсохода Perseverance Фото: вертолет NASA разведал местность Красной планеты для марсохода Perseverance (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Вертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметился двенадцатым полетом над поверхностью Красной планеты. Также дрон разведал местность для своего товарища - марсохода Perseverance.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения.

Чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось осуществить свой очередной полет. В этот же раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

Ученые добавили, что таким образом вертолет поможет своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

Напомним, что сейчас Perseverance ищет новую территорию для получения образцов почвы после недавней неудачной попытки.

В общем, во время пребывания на Красной планете, Ingenuity пролетел около 2,67 км.

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