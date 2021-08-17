Вертолет NASA разведал местность Красной планеты для марсохода Perseverance

Вертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметился двенадцатым полетом над поверхностью Красной планеты. Также дрон разведал местность для своего товарища - марсохода Perseverance.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения.

Чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось осуществить свой очередной полет. В этот же раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

A dozen for the books!The #MarsHelicopter’s latest flight took us to the geological wonder that is the “South Séítah” region. It climbed 32.8 ft (10 m) for a total of 169 seconds and flew ~1,476 ft (~450 m) roundtrip to scout the area for @NASAPersevere. https://t.co/cM9xzI8rza pic.twitter.com/SDRVMpOPoo — NASA JPL (@NASAJPL) August 17, 2021

Ученые добавили, что таким образом вертолет поможет своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

Напомним, что сейчас Perseverance ищет новую территорию для получения образцов почвы после недавней неудачной попытки.

В общем, во время пребывания на Красной планете, Ingenuity пролетел около 2,67 км.