Марсохід NASA повернувся до роботи на Червоній планеті
Марсохід Perseverance, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, повернувся до роботи після короткої "відпустки". Під час сонячного з’єднання апарат продовжував досліджувати планету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу марсоходу Perseverance.
Як відзначає пресслужба, увесь цей час Perseverance продовжував досліджувати погоду на Червоній планету, а також отримав нове оновлення від співробітників NASA.
"Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними породами. Робив знімки, вивчав погоду, хімію експериментував, а також отримував оновлення програмного забезпечення", - пише пресслужба.
Зокрема, марсохід поділився фотографіями на яких показав поверхню планети й місце свого паркування.
I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 25, 2021
Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про cонячне з'єднання, через яке марсоходу NASA довелося призупинити свої дослідження.