ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Марсоход Perseverance ищет место для временной парковки: NASA объяснили причину

Новина українською →
США , Четверг 23 сентября 2021 19:26
Марсоход Perseverance ищет место для временной парковки: NASA объяснили причину Фото: Марсоход NASA выбирает место для временной парковки (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Perseverance, что принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), начал поиски места для парковки. Аппарату необходимо будет переждать солнечного соединения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.

Perseverance продемонстрировал несколько кадров, которые были сделаны во время его миссии на Красной планете. Вероятно, на одном из этих ландшафтов аппарат будет ожидать восстановления связи со своей командой с Земли.

Также NASA поделились интерактивной картой на которой изображена траектория путешествий марсохода на Красной карте.

Для чего Perseverance ищет место для парковки?

Из-за солнечного соединения (явление, когда Солнце расположено между любым космическим объектом и Землей по прямой траектории) команда NASA временно потеряет связь с марсоходом. Во время соединения звезда сильно ограничивает работу радиопередач, в связи с чем Perseverance необходимо найти место где он будет находиться до ее восстановления.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Соединенные Штаты Америки Марс
NEWS
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги