Марсоход Perseverance ищет место для временной парковки: NASA объяснили причину
Марсоход Perseverance, что принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), начал поиски места для парковки. Аппарату необходимо будет переждать солнечного соединения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.
Perseverance продемонстрировал несколько кадров, которые были сделаны во время его миссии на Красной планете. Вероятно, на одном из этих ландшафтов аппарат будет ожидать восстановления связи со своей командой с Земли.
Также NASA поделились интерактивной картой на которой изображена траектория путешествий марсохода на Красной карте.
Для чего Perseverance ищет место для парковки?
Из-за солнечного соединения (явление, когда Солнце расположено между любым космическим объектом и Землей по прямой траектории) команда NASA временно потеряет связь с марсоходом. Во время соединения звезда сильно ограничивает работу радиопередач, в связи с чем Perseverance необходимо найти место где он будет находиться до ее восстановления.
Wrapped up a good week of science at “Bastide” rock. I’ve hit the road again and I’m on the lookout for a good “parking spot” to wait out solar conjunction (when the Sun blocks signals to Mars). Lots of “parking” spaces to choose from.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021
Location map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/OV9PgNB3F5