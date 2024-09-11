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У Києві відзавтра повноцінно запрацює синя гілка метро

Київ, Середа 11 вересня 2024 12:43
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У Києві відзавтра повноцінно запрацює синя гілка метро Фото: у Києві 12 вересня відновлять роботу закритих станцій метро (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві у четвер, 12 вересня, повноцінно запрацює синя гілка метро. Відновлять роботу станцій, які були закриті через ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Зазначаються, що фахівці закінчили роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська". Відзавтра відновлять повноцінний рух поїздів синьої гілки метро між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки".

За словами Кличка, увесь комплекс робіт тривав дев'ять місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, "Укртелекому", інших.

Був розроблений котлован глибиною понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Фахівці посилили з обох сторін тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 метрів), уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

Також під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Як зазначив мер Києва, вартість усього комплексу робіт склала 383 млн гривень, що на 62 млн гривень менше початкової вартості.

Передісторія

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві сталося підтоплення станцій на синій гілці підземки. У зв'язку з цим рух потягів між станціями "Деміївська" та "Теремки" обмежили і почали ремонт.

Паралельно з ремонтом проводили розслідування причин підтоплення. Як повідомив мер Віталій Кличко, причинами виникнення аварійної ситуації були помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт будівництва ділянки тунелю метро.

Через підтоплення правоохоронці відкрили кримінальну справу, а низка чиновників отримала підозри, серед них в. о. начальника "Київського метрополітену" Віктор Вигівський.

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