ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маршруток больше не будет. "Синяя" ветка метро в Киеве возобновляет работу: график

Киев, Среда 11 сентября 2024 18:15
UA EN RU
Маршруток больше не будет. "Синяя" ветка метро в Киеве возобновляет работу: график Как будут работать станции на "синей" линии метро (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, которые были закрыты на ремонт. Уже обнародовали график их работы и интервал движения поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевского городского совета.

Как будут работать станции на "синей" линии метро

Участок "Героев Днепра" – "Лыбидская" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" – "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:

  • станция "Демеевская" – с 05:49 до 22:34
  • станция "Голосеевская" – с 05:52 до 22:35
  • станция "Васильковская" (выход № 1) – с 05:50 до 22:32
  • станция "Васильковская" (выход № 2) – с 05:53 до 22:29
  • станция "Выставочный центр" (выход № 1) – с 05:53 до 22:28
  • станция "Выставочный центр" (выход № 2) – с 05:56 до 22:28
  • станция "Ипподром" – с 05:52 до 22:27
  • станция "Теремки" – с 05:53 до 22:25

Интервалы движения поездов на синей линии в рабочие дни в часы пик составят 3-4 минуты, в межпиковые часы – 5-6 минут, на выходных – 6-8 минут.

Добавим также, что во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.

Маршруток больше не будет. &quot;Синяя&quot; ветка метро в Киеве возобновляет работу: графикГрафик работы станций на "синей" линии метро (инфографика КГГА)

Как будет работать наземный транспорт

В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Лыбидская", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая – станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50" Милославская – станция метро "Лыбидская".

Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный №43-К.

Напомним, что 8 декабря 2023 года от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, которые дублировали маршруты закрытых станций подземки.

Напомним, что в декабре прошлого года произошло подтопление станций на "синей" ветке столичной подземки. После этого движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили ремонт, чтобы сделать ремонт.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что причинами подтопления стали ошибки при проектировании и некачественное строительство тоннеля метро. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за подтопления тоннеля, а ряд чиновников получил подозрения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление