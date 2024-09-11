Маршруток больше не будет. "Синяя" ветка метро в Киеве возобновляет работу: график

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, которые были закрыты на ремонт. Уже обнародовали график их работы и интервал движения поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевского городского совета.

Как будут работать станции на "синей" линии метро

Участок "Героев Днепра" – "Лыбидская" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" – "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:

станция "Демеевская" – с 05:49 до 22:34

станция "Голосеевская" – с 05:52 до 22:35

станция "Васильковская" (выход № 1) – с 05:50 до 22:32

станция "Васильковская" (выход № 2) – с 05:53 до 22:29

станция "Выставочный центр" (выход № 1) – с 05:53 до 22:28

станция "Выставочный центр" (выход № 2) – с 05:56 до 22:28

станция "Ипподром" – с 05:52 до 22:27

станция "Теремки" – с 05:53 до 22:25

Интервалы движения поездов на синей линии в рабочие дни в часы пик составят 3-4 минуты, в межпиковые часы – 5-6 минут, на выходных – 6-8 минут.

Добавим также, что во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.

График работы станций на "синей" линии метро (инфографика КГГА)

Как будет работать наземный транспорт

В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Лыбидская", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая – станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50" Милославская – станция метро "Лыбидская".

Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный №43-К.

Напомним, что 8 декабря 2023 года от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, которые дублировали маршруты закрытых станций подземки.