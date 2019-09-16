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Полиция Харькова готовит подозрение трем участникам беспорядков на Марше равенства

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 02:41
Полиция Харькова готовит подозрение трем участникам беспорядков на Марше равенства
Фото: столкновения на акции в Харькове (mediaport.ua)

В результате действий задержанных пострадали двое полицейских

Харьковская полиция задержала трех мужчин и готовит им подозрения в нарушении публичного порядка во время проведения Марша равенства в воскресенье, 15 сентября. Об этом передает отдел коммуникации полиции.

Отмечается, что во время конфликта на улице Рымарской группа молодых людей оказала сопротивление полицейским. Также, по информации полиции, в сторону стражей порядка распылили слезоточивый газ, двое полицейских пострадали.

После этого до Шевченковского отдела полиции доставили 17 участников беспорядков. Из них двум 23-летним харьковчанам и одному 21-летнему уроженцу ивано-франковской области готовится сообщение о подозрении в совершении насилия в отношении правоохранителей.

Предполагается наказание за такое преступление в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, полиция Харькова открыла два уголовных производства и оформила административный протокол по фактам нарушений общественного порядка после Марша равенств.

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