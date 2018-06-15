Из-за Марша равенства в Киеве 17 июня будут закрыты три станции метро

Из-за Марша равенства в Киеве будут закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта"
Из-за Марша равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, в центре столицы будут закрыты три станции метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевского метрополитена".
Как сообщается, 17 июня с 6 часов утра будут закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Отмечается, что Марш равенства пройдет по маршруту от Дома Учителя по улицам Владимирская, Льва Толстого до станции "Площадь Льва Толстого".
Опубликовано КП "Киевский метрополитен" 15 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что к охране правопорядка на Марше равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, будет привлечено 5 тыс. правоохранителей.
Отметим, в Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше. Работа метро продлена из-за проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.