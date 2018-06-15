Из-за Марша равенства в Киеве 17 июня будут закрыты три станции метро

Из-за Марша равенства в Киеве будут закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта"

Из-за Марша равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, в центре столицы будут закрыты три станции метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевского метрополитена".

Как сообщается, 17 июня с 6 часов утра будут закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Отмечается, что Марш равенства пройдет по маршруту от Дома Учителя по улицам Владимирская, Льва Толстого до станции "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что к охране правопорядка на Марше равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, будет привлечено 5 тыс. правоохранителей.

Отметим, в Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше. Работа метро продлена из-за проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.