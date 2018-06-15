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Через Марш рівності у Києві 17 червня буде закрито три станції метро

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 15:02
Фото: метро (РБК-Україна)
Фото: метро (РБК-Україна)

Через Марш рівності у Києві будуть закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту"

Через Марш рівності у Києві, який заплановано на 17 червня 2018 року, у центрі столиці буде закрито три станції метро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київського метрополітену".

Як повідомляється, 17 червня з 6 години ранку будуть закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".

Зазначається, що Марш рівності проходитиме за маршрутом від Будинку Вчителя вулицями Володимирською, Льва Толстого до станції "Площа Льва Толстого".

 
Опубліковано КП "Київський метрополітен" 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до охорони правопорядку на Марші рівності у Києві, який заплановано на 17 червня 2018 року, буде залучено 5 тис. правоохоронців.

Зазначимо, у Києві на вихідних, 16 та 17 червня 2018 року, метро працюватиме на годину довше. Роботу метро продовжено через проведення Другого фестивалю MotoOpenFest.

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Теги публікації: Київ, метро, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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