Марш ультранационалистов в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений

Участники размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях. Демонстрация вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

Полиция сообщила, что 17 человек были арестованы в ходе столкновений между полицейскими и протестующими. Они также бросали камни в правоохранителей.

Красный полумесяц утверждает, что в ходе столкновений были ранены более 30 протестующих.