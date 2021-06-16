Марш ультранаціоналістів в Єрусалимі відбувся без серйозних зіткнень

Понад тисячу євреїв-ультранаціоналістів з прапорами Ізраїлю пройшли у вівторок, 15 червня, маршем через Старе місто Єрусалиму. Демонстрація закінчилася без серйозних інцидентів.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Учасники розмахували прапорами Ізраїлю і співали гімни поселенського руху на окупованих територіях. Демонстрація викликала протести на Західному березі річки Йордан і в Секторі Газа.
Поліція повідомила, що 17 осіб були заарештовані в ході зіткнень між поліцейськими і протестувальниками. Вони також кидали каміння в правоохоронців.
Червоний Півмісяць стверджує, що в ході зіткнень було поранено понад 30 протестувальників.
Нагадаємо, ввечері 15 червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах в Секторі Газа. Винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС. Атака стала відповіддю на пуски з Сектора Газа в бік ізраїльських населених пунктів повітряних куль з вибухівкою.
Марш 10 травня на тлі зростаючої напруженості у зв'язку з виселенням арабів зі Східного Єрусалиму поклав початок 11-денним запеклим бойовим діям між Ізраїлем і терористами.
Після закінчення боїв ХАМАС попереджав, що може відновити їх у відповідь на марш єврейських ультранаціоналістів.