Марш ультранаціоналістів в Єрусалимі відбувся без серйозних зіткнень

Учасники розмахували прапорами Ізраїлю і співали гімни поселенського руху на окупованих територіях. Демонстрація викликала протести на Західному березі річки Йордан і в Секторі Газа.

Поліція повідомила, що 17 осіб були заарештовані в ході зіткнень між поліцейськими і протестувальниками. Вони також кидали каміння в правоохоронців.

Червоний Півмісяць стверджує, що в ході зіткнень було поранено понад 30 протестувальників.