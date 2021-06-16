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Израиль заявил о возобновлении ударов по объектам боевиков в Секторе Газа

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Израиль, Среда 16 июня 2021 03:39
Израиль заявил о возобновлении ударов по объектам боевиков в Секторе Газа Фото: Армия Израиля заявила о возобновлении ударов по объектам ХАМАС (twitter.com paldf8)
Автор: Артур Родивилов

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служа израильской армии в Twitter.

Комплексы служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы.

Атака стала ответом на пуски из Сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров с взрывчаткой.

"Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из Сектора Газа", - заявили израильские военные.

Напомним, марш 10 мая на фоне растущей напряженности в связи с выселением арабов из Восточного Иерусалима положил начало 11-дневным ожесточенным боевым действиям между Израилем и террористами.

После окончания боев ХАМАС предупреждал, что может возобновить их в ответ на марш еврейских ультранационалистов.

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