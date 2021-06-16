Марш ультранационалистов в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений
Более тысячи евреев-ультранационалистов с флагами Израиля прошли во вторник, 15 июня, маршем через Старый город Иерусалима. Демонстрация закончилась без серьезных инцидентов.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Участники размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях. Демонстрация вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.
Jewish settlers insult the Prophet Muhammad (peace be upon him) during a Israeli flag-raising march in Bab al-Amud area of occupied Jerusalem earlier today. pic.twitter.com/zcLWRZvSzD— 5Pillars (@5Pillarsuk) June 15, 2021
Полиция сообщила, что 17 человек были арестованы в ходе столкновений между полицейскими и протестующими. Они также бросали камни в правоохранителей.
Красный полумесяц утверждает, что в ходе столкновений были ранены более 30 протестующих.
Напомним, вечером 15 июня ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС. Атака стала ответом на пуски из Сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров с взрывчаткой.
Марш 10 мая на фоне растущей напряженности в связи с выселением арабов из Восточного Иерусалима положил начало 11-дневным ожесточенным боевым действиям между Израилем и террористами.
После окончания боев ХАМАС предупреждал, что может возобновить их в ответ на марш еврейских ультранационалистов.