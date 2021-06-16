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Марш ультранационалистов в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений

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Иерусалим, Среда 16 июня 2021 07:31
Марш ультранационалистов в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений Фото: Марш националистов в Иерусалиме завершился без серьезных столкновений (twitter.com/rosenfeld_oren)
Автор: Артур Родивилов

Более тысячи евреев-ультранационалистов с флагами Израиля прошли во вторник, 15 июня, маршем через Старый город Иерусалима. Демонстрация закончилась без серьезных инцидентов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Участники размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях. Демонстрация вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

Полиция сообщила, что 17 человек были арестованы в ходе столкновений между полицейскими и протестующими. Они также бросали камни в правоохранителей.

Красный полумесяц утверждает, что в ходе столкновений были ранены более 30 протестующих.

Напомним, вечером 15 июня ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС. Атака стала ответом на пуски из Сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров с взрывчаткой.

Марш 10 мая на фоне растущей напряженности в связи с выселением арабов из Восточного Иерусалима положил начало 11-дневным ожесточенным боевым действиям между Израилем и террористами.

После окончания боев ХАМАС предупреждал, что может возобновить их в ответ на марш еврейских ультранационалистов.

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