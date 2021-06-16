Марш ультранационалистов в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений

Более тысячи евреев-ультранационалистов с флагами Израиля прошли во вторник, 15 июня, маршем через Старый город Иерусалима. Демонстрация закончилась без серьезных инцидентов.

Об этом сообщает The Times of Israel .

Участники размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях. Демонстрация вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

Jewish settlers insult the Prophet Muhammad (peace be upon him) during a Israeli flag-raising march in Bab al-Amud area of occupied Jerusalem earlier today. pic.twitter.com/zcLWRZvSzD — 5Pillars (@5Pillarsuk) June 15, 2021

Полиция сообщила, что 17 человек были арестованы в ходе столкновений между полицейскими и протестующими. Они также бросали камни в правоохранителей.

Красный полумесяц утверждает, что в ходе столкновений были ранены более 30 протестующих.