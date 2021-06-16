Марш ультранаціоналістів в Єрусалимі відбувся без серйозних зіткнень

Понад тисячу євреїв-ультранаціоналістів з прапорами Ізраїлю пройшли у вівторок, 15 червня, маршем через Старе місто Єрусалиму. Демонстрація закінчилася без серйозних інцидентів.

Про це повідомляє The Times of Israel .

Учасники розмахували прапорами Ізраїлю і співали гімни поселенського руху на окупованих територіях. Демонстрація викликала протести на Західному березі річки Йордан і в Секторі Газа.

Jewish settlers insult the Prophet Muhammad (peace be upon him) during a Israeli flag-raising march in Bab al-Amud area of occupied Jerusalem earlier today. pic.twitter.com/zcLWRZvSzD — 5Pillars (@5Pillarsuk) June 15, 2021

Поліція повідомила, що 17 осіб були заарештовані в ході зіткнень між поліцейськими і протестувальниками. Вони також кидали каміння в правоохоронців.

Червоний Півмісяць стверджує, що в ході зіткнень було поранено понад 30 протестувальників.