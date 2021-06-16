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Марш ультранаціоналістів в Єрусалимі відбувся без серйозних зіткнень

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Єрусалим, Середа 16 червня 2021 07:31
Марш ультранаціоналістів в Єрусалимі відбувся без серйозних зіткнень Фото: Марш націоналістів в Єрусалимі завершився без серйозних зіткнень (twitter.com/rosenfeld_oren)
Автор: Артур Родивилов

Понад тисячу євреїв-ультранаціоналістів з прапорами Ізраїлю пройшли у вівторок, 15 червня, маршем через Старе місто Єрусалиму. Демонстрація закінчилася без серйозних інцидентів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Учасники розмахували прапорами Ізраїлю і співали гімни поселенського руху на окупованих територіях. Демонстрація викликала протести на Західному березі річки Йордан і в Секторі Газа.

Поліція повідомила, що 17 осіб були заарештовані в ході зіткнень між поліцейськими і протестувальниками. Вони також кидали каміння в правоохоронців.

Червоний Півмісяць стверджує, що в ході зіткнень було поранено понад 30 протестувальників.

Нагадаємо, ввечері 15 червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах в Секторі Газа. Винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС. Атака стала відповіддю на пуски з Сектора Газа в бік ізраїльських населених пунктів повітряних куль з вибухівкою.

Марш 10 травня на тлі зростаючої напруженості у зв'язку з виселенням арабів зі Східного Єрусалиму поклав початок 11-денним запеклим бойовим діям між Ізраїлем і терористами.

Після закінчення боїв ХАМАС попереджав, що може відновити їх у відповідь на марш єврейських ультранаціоналістів.

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