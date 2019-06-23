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Марш равенства изменил маршрут из-за перекрытой улицы

Новости » Общество    23.06.2019 - 10:44
Марш равенства изменил маршрут из-за перекрытой улицы
Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)

Ранее противники "КиевПрайда" перекрыли улицу Владимирскую

Участники Марша равенства в Киеве немного изменили маршрут из-за того, что противники перекрыли улицу Владимирскую. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что колонна участников Марша равенства немного изменила маршрут, и к площади  Льва Толстого они шли по Терещенковской улице. Отметим, до этого противники "КиевПрайда" перекрыли Владимирскую возле Красного корпуса университета Шевченко.

Кроме того, маршрут в этом году длиннее. Практически дойдя до метро Льва Толстого, колонна повернула на Пушкинскую.

В этом году в прайде принимает участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около тридцати человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".

Напомним, ранее сообщалось, что на Марше равенства в Киеве произошли первые стычки, но полиции удалось оттеснить противников прайда.

Также стало известно, что полиция задержала 9 человек за подготовку провокаций на Марше равенства.

 

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