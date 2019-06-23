Марш рівності змінив маршрут через перекриту вулицю

Фото: Марш рівності в Києві (РБК-Україна)

Раніше противники "КиївПрайду" перекрили вулицю Володимирську

Учасники Маршу рівності в Києві трохи змінили маршрут через те, що противники перекрили вулицю Володимирську. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що колона учасників Маршу рівності трохи змінила маршрут, і до площі Льва Толстого вони йшли по вулиці Терещенківській. Зазначимо, що до цього противники "КиївПрайду" перекрили Володимирську біля Червоного корпусу університету Шевченка.

Крім того, маршрут цього року довший. Практично дійшовши до метро Льва Толстого, колона повернула на Пушкінську.

Цього року в прайді бере участь колона військових і волонтерів. Їх зібралося близько тридцяти осіб. В руках вони тримають картонні щити в кольорах державного прапора з написами "Захисти тих, хто захищає тебе", "Хоробрість не залежить від орієнтації" і "Доблесть не залежить від гендеру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Марші рівності в Києві сталися перші сутички, але поліції вдалося відтіснити супротивників прайду.

Також стало відомо, що поліція затримала 9 осіб за підготовку провокацій на Марші рівності.