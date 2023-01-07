У Марселі посольство Туреччини закидали коктейлями Молотова

Невідомі влаштували погром та закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини у французькому місті Марсель. Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Відомо, що подія трапилась близько 02:00 у 8-му окрузі міста. За словами свідків, четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі Молотова. Після цього вони відразу втекли.
Правоохоронцям вдалось затримати двох з них: одного на місці події, а другого - на площі Кастеллан. Ще двоє чоловіків змогли втекти. Їх розшукує поліція.
Пізніше виявилось, що затримані являються курдами. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Швеції пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом під час візиту до Туреччини, де він шукатиме схвалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо заявки його країни на вступ до НАТО.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення. Це необхідно заради отримання схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО.
Також, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО.