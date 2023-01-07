У Марселі посольство Туреччини закидали коктейлями Молотова

Невідомі влаштували погром та закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини у французькому місті Марсель. Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Відомо, що подія трапилась близько 02:00 у 8-му окрузі міста. За словами свідків, четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі Молотова. Після цього вони відразу втекли.

Правоохоронцям вдалось затримати двох з них: одного на місці події, а другого - на площі Кастеллан. Ще двоє чоловіків змогли втекти. Їх розшукує поліція.

Пізніше виявилось, що затримані являються курдами. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.