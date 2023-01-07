В Марселе посольство Турции забросали коктейлями Молотова

Неизвестные устроили погром и забросали коктейлями Молотово посольство Турции во французском городе Марсель. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Известно, что событие произошло около 02:00 в 8-м округе города. По словам свидетелей, четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова. После этого они сразу скрылись.

Правоохранителям удалось задержать двух из них: одного на месте происшествия, а второго – на площади Кастеллан. Еще двое мужчин смогли скрыться. Их разыскивает полиция.

Позже оказалось, что задержанные являются курдами. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.