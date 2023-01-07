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В Марселе посольство Турции забросали коктейлями Молотова

Фото: в Марселе посольство Турции забросали коктейлями Молотова (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные устроили погром и забросали коктейлями Молотово посольство Турции во французском городе Марсель. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Известно, что событие произошло около 02:00 в 8-м округе города. По словам свидетелей, четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова. После этого они сразу скрылись.

Правоохранителям удалось задержать двух из них: одного на месте происшествия, а второго – на площади Кастеллан. Еще двое мужчин смогли скрыться. Их разыскивает полиция.

Позже оказалось, что задержанные являются курдами. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.

Напомним, что новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу заявки его страны на вступление в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения . Это необходимо для получения одобрения от Турции относительно вступления в НАТО.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает , что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

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