"Марсель" условно отстранен от еврокубков на один сезон

Причиной являются фанаты французского клуба, которые неоднократно нарушали порядок

Французский "Марсель" условно отстранен от участия в еврокубках на один сезон с испытательным сроком в два года. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Клуб следующий домашний матч в еврокубках проведет без зрителей, а последующий при частично закрытых трибунах.

Также французская команда оштрафована на 100 тысяч евро и должна связаться с "Лионом", на стадионе которого проходил финал Лиги Европы сезона 2017/18, чтобы оплатить ущерб, нанесенный арене болельщиками "Марселя".

УЕФА вынес наказание "Марселю" в связи с поведением болельщиков, которые нарушали правила, использовали пиротехнику, совершали акты вандализма и бросали предметы на поле во время матчей Лиги Европы в прошлом сезоне.

В частности, речь идет о домашнем матче с немецким "РБ Лейпцигом" (5:2), домашнем и ответном матчах с австрийским "Ред Булл Зальцбург" (2:0 и 1:2), а также в финальной встрече турнира с мадридским "Атлетико" (0:3).

"Марсель" по итогам чемпионата Франции сезона 2017/18 пробился в Лигу Европы.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба "Милан" от участия в еврокубках.