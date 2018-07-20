CAS отменил решение об отстранении "Милана" от еврокубков

Клуб сможет выступить в Лиге Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба "Милан" от участия в еврокубках. Об этом сообщается на сайте суда.

Накануне клуб подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал его на год за нарушение правил финансового fair play. CAS, выслушав доводы итальянской стороны, решил вернуть миланский клуб в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что "россонери" нарушили условие безубыточности, которое является основным в финансовом fair play, из-за чего УЕФА отстранила их на год от участия в еврокубках.

В сезоне 2017/2018 клуб занял шестое место в серии А. "Фиорентина", которая должна была занять место "Милана", все же останется без еврокубков на следующий сезон.